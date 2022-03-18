Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках» отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине.
Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине
  • © Кадр трансляции

«Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал Путин во время концерта в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

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