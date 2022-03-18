Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках» отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине.

«Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал Путин во время концерта в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.