Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.
Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги
  • globallookpress.com
  • © denis-pushilin.ru

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы республики, мужчина погиб, когда военные батальона «Спарты» прикрывали эвакуацию мирных жителей, преимущественно женщин и детей.

«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артёмовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — написал Пушилин.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными.

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