Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам главы республики, мужчина погиб, когда военные батальона «Спарты» прикрывали эвакуацию мирных жителей, преимущественно женщин и детей.
«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артёмовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — написал Пушилин.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными.