В ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными

Украинские войска обстреляли школу в Донецке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ пострадала школа №116, расположенная в Петровском районе Донецка по адресу: ул. Самарская, 1», — сообщили в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Горловки пострадали мужчина и ребёнок.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль восемь новых населённых пунктов.