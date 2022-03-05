В ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными
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«В результате обстрела ВФУ пострадала школа №116, расположенная в Петровском районе Донецка по адресу: ул. Самарская, 1», — сообщили в сообщении в Telegram.
Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Горловки пострадали мужчина и ребёнок.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль восемь новых населённых пунктов.