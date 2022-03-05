В ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными

Короткая ссылка
Украинские войска обстреляли школу в Донецке. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР сообщили об обстреле школы в Донецке украинскими военными
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«В результате обстрела ВФУ пострадала школа №116, расположенная в Петровском районе Донецка по адресу: ул. Самарская, 1», — сообщили в сообщении в Telegram. 

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Горловки пострадали мужчина и ребёнок.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль восемь новых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить