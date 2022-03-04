В результате обстрела украинскими военными Горловки пострадали мужчина и ребёнок

Мужчина и ребёнок пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела со стороны ВСУ ранены мирные жители: мужчина 2002 года рождения и ребёнок 2010 года рождения», — информирует СЦКК в Telegram. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела Горловки в Донецкой области Вооружёнными силами Украины. В ходе атаки украинской стороны пострадали четыре мирных жителя, в том числе несовершеннолетние.