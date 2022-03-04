Бастрыкин поручил расследовать факт ранения мирных жителей при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела Горловки в Донецкой области Вооружёнными силами Украины. В ходе атаки украинской стороны пострадали четыре мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, 3 марта снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в жилой дом. В результате четыре мирных жителя получили ранения, включая двоих 2005 и 2012 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Бастрыкин поручил «тщательно расследовать это преступление, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к содеянному лиц», сообщается на сайте СК.

Как сообщал RT ранее, ​​Бастрыкин также поручил оценить действия украинских националистов, не позволяющих эвакуироваться мирному населению из городов Украины.