Путин присвоил звание Героя России погибшему командиру батальона «Спарта» Жоге
«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)», — говорится в указе.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.
Также в Народной милиции ДНР сообщили, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.