Путин присвоил звание Героя России погибшему командиру батальона «Спарта» Жоге

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Также в Народной милиции ДНР сообщили, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.

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