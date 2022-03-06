Путин присвоил звание Героя России погибшему командиру батальона «Спарта» Жоге

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Также в Народной милиции ДНР сообщили, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.