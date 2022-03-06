Военные ДНР и России помогли эвакуировать 150 человек из Мариуполя

Военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении населённого пункта Новоазовска около 150 человек», — говорится в заявлении в Telegram.

В ДНР добавили, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.

«Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.