Глава Приморья сообщил о преувеличенных в соцсетях потерях среди морпехов в зоне СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что связался с командирами морпехов, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации.

Он отметил, что власти направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в соцсетях по поводу потерь 155-й гвардейской бригады морской пехоты.

В сообщении Кожемяко говорится, что данные морпехи ведут бои с самого начала операции.

«Им мы доверяем. От них информация по поводу боёв за Павловку такая: «Наступаем жёстко. Да, потери есть, но далеко не такие (как писали в соцсетях. — RT)». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены», — говорится в сообщении Кожемяко.

По словам губернатора, «в условиях информационной войны» любые публикации в социальных сетях требуют проверки.

«Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку», — говорится в заявлении главы региона.

В марте 155-й бригаде морской пехоты было присвоено почётное звание гвардейской указом президента Владимира Путина.

Звание было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».