Прибыл транзитом через Эстонию: ФСБ заявила о причастности к убийству Дугиной ещё одного гражданина Украины

Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной вместе с украинкой Натальей Вовк готовил ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, сообщила ФСБ. Он помог ей собрать взрывное устройство и обеспечил поддельными документами и автомобильными номерами. При этом в ФСБ подтвердили, что именно Вовк привела в действие СВУ, которое было установлено на автомобиле Дугиной.

Вместе с Натальей Вовк убийство российской журналистки Дарьи Дугиной готовил ещё один член украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ. Имя сообщника было установлено в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

«В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция». Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Наталья Вовк проследовала за ней на автомашине MINI Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул территорию РФ за день до совершения подрыва автомобиля Дугиной.

Указывается, что Цыганенко и Вовк совместно собрали самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы. К тому же Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко.

ФСБ: Наталья Вовк готовила убийство Дарьи Дугиной вместе с сообщником

Автомобиль, за рулём которого находилась Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина, был подорван вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вязёмы Московской области.

Как установила ФСБ, преступление было подготовлено и совершено спецслужбами Украины, а его исполнителем является украинка Наталья Вовк. Она прибыла в РФ 23 июля вместе с дочерью, после чего вела наблюдение за Дугиной и посещала литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», где погибшая была почётным гостем. 21 августа Вовк выехала в Эстонию через Псковскую область. Отмечалось, что Вовк для наблюдения арендовала квартиру в доме, где жила Дугина, а также использовала автомобиль марки MINI Cooper, на который устанавливались различные номера: при въезде в Россию — номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — номера Казахстана (172AJD02), при выезде — номера Украины (AH7771IP).

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22 августа Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества (посмертно) «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

«Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — подчеркнул президент РФ, выражая соболезнования родным Дарьи Дугиной.

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Отец журналистки философ Александр Дугин считает, что его дочь погибла за «русскую идею»: «Всё было брошено на то, чтобы убить её, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в неё».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство российской журналистки «варварским преступлением, которому нет никакого прощения». «Организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», — подчёркивал он.

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в интервью RT указывал, что за этим преступлением прослеживается «совершенно украинская методология».

«Высочайший цинизм всего происходящего — то, что она (подозреваемая в убийстве Дугиной. — RT) была вместе с дочкой», — говорил он.

Российская сторона также призывала Совет Безопасности ООН осудить убийство Дугиной. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе одного из заседаний Совбеза указывал, что российская журналистка была на «прицеле у украинских националистов».