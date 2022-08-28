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Философ Дугин заявил, что его дочь Дарью убили за «русскую идею»

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Философ Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».
Философ Дугин заявил, что его дочь Дарью убили за «русскую идею»
  • globallookpress.com
  • © Григорий Сысоев

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — ответил он в эфире Первого канала на вопрос о том, за что убили Дарью Дугину.

По мнению философа, именно Дарья была целью покушения.

«Всё было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в неё», — подчеркнул Дугин.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

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