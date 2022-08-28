Философ Дугин заявил, что его дочь Дарью убили за «русскую идею»

Философ Александр Дугин заявил, что целью атаки была именно его дочь Дарья, она погибла за «русскую идею».

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — ответил он в эфире Первого канала на вопрос о том, за что убили Дарью Дугину.

По мнению философа, именно Дарья была целью покушения.

«Всё было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в неё», — подчеркнул Дугин.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».