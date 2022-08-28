Философ Дугин заявил, что его дочь Дарью убили за «русскую идею»
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- © Григорий Сысоев
«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — ответил он в эфире Первого канала на вопрос о том, за что убили Дарью Дугину.
По мнению философа, именно Дарья была целью покушения.
«Всё было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в неё», — подчеркнул Дугин.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.
Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».