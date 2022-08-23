«Образец политического двуличия»: в России отреагировали на заявление Госдепа после убийства Дарьи Дугиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Госдепартамента США на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. По словам Захаровой, теперь у Вашингтона нет «никакого морального права судить о правах человека в отдалённых точках мира». В Совфеде добавили, что Штаты своим «вымученным» комментарием продемонстрировали образец «политического двуличия и человеческого цинизма». Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США «осуждают насилие против гражданского населения». Он добавил, что всё, что он может сказать на данном этапе, — это то, что «Украина отрицает какую-либо причастность».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция Госдепартамента США на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной дискредитирует правозащитную деятельность Вашингтона на международном треке.

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле», — добавила представитель МИД РФ.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в своём Telegram назвал комментарий Госдепа, сделанный спустя двое суток после убийства Дугиной, «вымученным».

«Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути, такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме. И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», — пояснил он.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в России сделают «определённые выводы» после случившегося. При этом Вашингтон осуждает «применение насилия в отношении гражданского населения» вне зависимости от того, где это происходит. Он также отметил, что ему нечего добавить к заявлениям представителей киевского режима, отрицающих свою причастность к этому делу.

Служила в ВСУ и уезжала в Европу беженкой

Наталья Вовк, которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, некоторое время назад уезжала в Европу в статусе беженца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца Вовк.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом на Украину», — приводит агентство слова мужчины.

Он также сообщил, что его дочь служила в ВСУ.

По его словам, несколько дней назад Наталья звонила ему, предположительно, из одной из прибалтийских стран: «Где-то дня три-четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Всё нормально, всё нормально».

В свою очередь, представившаяся двоюродной сестрой Вовк женщина заявила, что та «была в конторе (ВСУ. — RT)», куда «устроилась по инвалидности». По её словам, Вовк месяц назад уехала в Европу и «никому ничего не говорила».

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«Совершенно украинская методология»

Как отметил в интервью RT писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, за этим преступлением прослеживается «совершенно украинская методология». По его словам, взрыв, в результате которого погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), также был осуществлён женщиной, которую направила украинская разведка.

«Высочайший цинизм всего происходящего — то, что она (подозреваемая в убийстве Дугиной. — RT) была вместе с дочкой», — сказал Прилепин RT.

Захар Прилепин напомнил, что украинская разведка не впервые посылает на задание именно женщину

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала факт нахождения в Эстонии подозреваемой в убийстве Дугиной. Накануне ТАСС в правоохранительных органах заявили, что Вовк, скрывшуюся в Эстонии, объявят в розыск с целью выдачи российским властям.

«Мы прекрасно видим, какую позицию занимают страны, которые растеряли государственность, о которой так мечтали, но реализуют те шаги, которые навязываются из-за океана. Мы же прекрасно видели их позицию по всем вопросам, будь то реакция на преступления киевского режима, то есть полное потакание и любая поддержка финансовая. Такую же позицию они занимают по вопросам энергетики и по всем гуманитарным вопросам», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал заявление ФСБ относительно убийства Дугиной «провокацией». По его мнению, Москва якобы пытается оказать давление на Таллин за поддержку киевского режима.

«Больше по этому поводу нечего добавить», — цитирует его ERR.

22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным ведомства, преступление было подготовлено и совершено спецслужбами Украины, а его исполнителем является украинка Наталья Вовк 1979 года рождения.

Она прибыла в РФ 23 июля вместе с дочерью, после чего вела наблюдение за Дугиной и посещала литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», где погибшая была почётным гостем. По данным спецслужбы, Вовк выехала в Эстонию через Псковскую область на следующий день после подрыва автомобиля Дугиной.

«Делом доказывала, что значит быть патриотом России»

Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, а также подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества (посмертно) «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

РИА Новости

«Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — отметил глава государства.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «потрясён этим чудовищным преступлением», и выразил уверенность, что виновные будут найдены и «понесут заслуженное наказание», передаёт РИА Новости.