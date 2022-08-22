Медведев: виновные в гибели Дугиной будут найдены и понесут наказание

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что виновные в гибели журналистки Дарьи Дугиной будут найдены и понесут наказание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Медведева.

Отмечается, что зампред Совбеза России направил телеграмму родителям Дарьи.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясён этим чудовищным преступлением... Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжёлый момент», — указал он.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

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