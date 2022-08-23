Отец подозреваемой в убийстве Дугиной Вовк подтвердил, что она ездила в Европу как беженка
«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — сказал он РИА Новости.
Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье.