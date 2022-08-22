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ФСБ назвала украинку Наталью Вовк исполнительницей убийства журналистки Дугиной

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Федеральная служба безопасности России заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
ФСБ назвала украинку Наталью Вовк исполнительницей убийства журналистки Дугиной
  • РИА Новости

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщина сняла квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая, для того, чтобы следить за журналисткой.

В ФСБ уточнили, что для наблюдения использовался MINI Cooper, при въезде в Россию на нём были номера ДНР, в Москве — казахстанские номера, а при выезде уже украинские.

Ранее сообщалось, что ФСБ в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

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