Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери за несколько дней до подрыва Дугиной
«Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (ещё. — RT). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он РИА Новости.
При этом собеседник агентства заявил, что не знает о том, каким образом дочь попала в Россию.
По словам гражданской супруги отца Вовк, Наталья взяла с собой в Прибалтику ребёнка и кота.
Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.