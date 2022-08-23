Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери за несколько дней до подрыва Дугиной

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказал о звонке дочери из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля россиянки в Подмосковье.

«Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (ещё. — RT). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он РИА Новости.

При этом собеседник агентства заявил, что не знает о том, каким образом дочь попала в Россию.

По словам гражданской супруги отца Вовк, Наталья взяла с собой в Прибалтику ребёнка и кота.

Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.