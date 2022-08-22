Прилепин высказался о том, что предполагаемая убийца Дарьи Дугиной была вместе с дочкой

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в беседе с RT высказал своё мнение по поводу того, что предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной была с дочкой в рамках данной операции.

«Это совершенно украинская методология. Высочайший цинизм всего происходящего — то, что она (подозреваемая в убийстве Дугиной. — RT) была вместе с дочкой», — сказал он.

По его словам, именно тот факт, что подозреваемая была с ребёнком, оказало психологическое влияние на пограничников и силовиков.

«Вот едет барышня с доченькой — ну конечно, что там может быть», — добавил писатель.

Вместе с этим Прилепин отметил, что украинская разведка не впервые посылает на задание именно женщину.

«Гибель нашего товарища Михаила Толстых (командира батальона «Сомали». — RT) — Гиви — была женщиной произведена... Она точно так же быстро выехала из Донецка. Её пытались нагнать — не догнали. И потом она исчезла в Турции», — указал он.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Также спецслужба опубликовала видео с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. В ролике зафиксировано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.