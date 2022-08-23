Захарова прокомментировала возможность выдачи Эстонией подозреваемой в убийстве Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала возможность выдачи Эстонией по запросу Москвы предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы прекрасно видим, какую позицию занимают страны, которые растеряли государственность, о которой так мечтали, но реализуют те шаги, которые навязываются из-за океана. Мы же прекрасно видели их позицию по всем вопросам, будь то реакция на преступления киевского режима, то есть полное потакание и любая поддержка финансовая», — отметила Захарова.

По её словам, на Западе есть определённая политическая тональность, и все объективные факты этими странами зачастую игнорируются.

Ранее в ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной исполнительница убийства Наталья Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.