военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ФСБ установила ещё одного причастного к убийству Дугиной гражданина Украины

Короткая ссылка
Федеральная служба безопасности России установила ещё одного причастного к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной члена украинской диверсионной группы.
ФСБ установила ещё одного причастного к убийству Дугиной гражданина Украины
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

Российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с украинкой Натальей Вовк готовил в Москве ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.

По информации ФСБ, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

В ФСБ рассказали, что Цыганенко предоставил Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко.

Кроме того, Цыганенко вместе с Зайко собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить