ФСБ установила ещё одного причастного к убийству Дугиной гражданина Украины

Федеральная служба безопасности России установила ещё одного причастного к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной члена украинской диверсионной группы.

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

Российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с украинкой Натальей Вовк готовил в Москве ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.

По информации ФСБ, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

В ФСБ рассказали, что Цыганенко предоставил Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко.

Кроме того, Цыганенко вместе с Зайко собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.