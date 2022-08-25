Артемий Лебедев рассказал, что его бесит глумливая реакция некоторых на смерть Дугиной

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит глумливая реакция некоторых людей на смерть российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Меня бесят пляски на костях. Случилась ужасная трагедия, и во взрыве погибла дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина... Это ужасная трагедия, и то, что это произошло на глазах у отца, который ехал следом за ней на автомобиле... это вещь, которую мало какой отец может пережить», — сказал он.

По словам Лебедева, ужасно то, что «либералы всех мастей выползают изо всех щелей и начинают говорить: «Ха-ха, так Дугину и надо».

«И после того как проходят похороны Дарьи Дугиной, случается вторая волна. Уже, казалось бы, все отплясались на костях дальше некуда, все показали своё гнилое нутро, уже просто понятно, что люди перестали быть людьми... они не в состоянии посочувствовать горю отца, на глазах у которого умерла его любимая дочь», — отметил Лебедев.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.