В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» украинки Натальи Вовк

В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» Натальи Вовк, которая подозревается в подрыве автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной. Как заявили в австрийском ведомстве, о подобном случае в стране неизвестно.

Об этом пишет РИА Новости.

Австрийское издание Exxpress ранее опубликовало сообщение о якобы смерти Натальи Вовк, при этом газета проиллюстрировала публикацию фотографией двухлетней давности, которая была сделана на месте убийства 26-летней москвички в 2020 году.

Никаких официальных подтверждений этой информации в статье не приводится, а в качестве источника журналисты назвали распространяемые в соцсетях сообщения.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии неизвестно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали в пресс-службе австрийского министерства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию Exxpress.

Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.