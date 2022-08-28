В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» украинки Натальи Вовк
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Об этом пишет РИА Новости.
Австрийское издание Exxpress ранее опубликовало сообщение о якобы смерти Натальи Вовк, при этом газета проиллюстрировала публикацию фотографией двухлетней давности, которая была сделана на месте убийства 26-летней москвички в 2020 году.
Никаких официальных подтверждений этой информации в статье не приводится, а в качестве источника журналисты назвали распространяемые в соцсетях сообщения.
«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии неизвестно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали в пресс-службе австрийского министерства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию Exxpress.
Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.