военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» украинки Натальи Вовк

Короткая ссылка
В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» Натальи Вовк, которая подозревается в подрыве автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной. Как заявили в австрийском ведомстве, о подобном случае в стране неизвестно.
В МВД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» украинки Натальи Вовк
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом пишет РИА Новости.

Австрийское издание Exxpress ранее опубликовало сообщение о якобы смерти Натальи Вовк, при этом газета проиллюстрировала публикацию фотографией двухлетней давности, которая была сделана на месте убийства 26-летней москвички в 2020 году.

Никаких официальных подтверждений этой информации в статье не приводится, а в качестве источника журналисты назвали распространяемые в соцсетях сообщения.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии неизвестно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сказали в пресс-службе австрийского министерства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию Exxpress.

Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить