«Поощряют дальнейшие провокации»: как в ООН и МАГАТЭ замалчивают ответственность Киева за обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС безрассудны и предосудительны, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она назвала «везением» то, что пока ЗАЭС не получила критических повреждений. При этом Дикарло не стала уточнять, кто именно несёт ответственность за продолжающиеся удары. Аналогичную позицию занимает и МАГАТЭ. Между тем в российском МИД подчёркивают, что необходимо назвать вещи своими именами и указать, что провокации осуществляет Киев. Эксперты констатируют, что текущая ситуация вокруг ЗАЭС демонстрирует: международные институты зачастую не готовы формировать объективную картину вокруг кризисных ситуаций и содействовать их разрешению. По мнению аналитиков, подобные организации, попавшие в полную зависимость от коллективного Запада во главе с США, представляют сегодня только его интересы.

Продолжающиеся обстрелы территории Запорожской АЭС безрассудны и предосудительны, заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель Генсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Обстрел данной электростанции в (минувшие. — RT) выходные, о котором сообщалось, — это безрассудный и предосудительный поступок», — сказала она.

По её словам, стоит считать большой удачей, что удары по ЗАЭС пока не привели к критическим повреждениям на станции. «Так вышло просто потому, что повезло. Мы не знаем, насколько ещё хватит этого везения», — отметила Дикарло.

В этой связи она подчеркнула необходимость прекращения всех боевых действий на территории АЭС и вокруг неё.

«Мир не может позволить себе допустить ещё одну ядерную катастрофу», — добавила замгенсека ООН, не уточнив при этом, кто несёт ответственность за обстрелы.

Сохранение двусмысленности

Напомним, в минувшие выходные Запорожская АЭС подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории станции 11 крупнокалиберных снарядов, а на следующий день только в промежуток между 09:15 и 10:10 было зафиксировано ещё 14 прилётов.

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На обстрел в тот же день отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал его одним из самых интенсивных за последние месяцы. По его словам, повреждения получили резервуары для хранения конденсата, хранилище радиоактивных отходов и ядерного топлива, а также кабель к одному из дизель-генераторов. При этом Гросси не конкретизировал, кто именно вёл обстрел.

«Те, кто обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, идут на огромные риски и ставят под угрозу жизни людей», — констатировал он.

В офисе Генсека ООН также не стали выступать с обвинениями в чей-либо адрес. Так, заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак на брифинге 21 ноября лишь отметил, что в ООН разделяют обеспокоенность руководства МАГАТЭ.

«Мы не можем идентифицировать (кто нанёс. — RT) удары. Мы хотим прекращения всех ударов», — сказал он.

Штаб-квартира ООН

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© David Pollack

В свою очередь, в российском МИД в тот же день подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС «балансировала на критической черте», за которой могла последовать техногенная катастрофа. В ведомстве также выразили уверенность в необходимости чётко обозначить, что за провокациями в отношении АЭС стоит киевский режим.

«Убеждены, что руководству секретариата агентства (МАГАТЭ. — RT) в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию. В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и чётко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки. Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить», — говорится в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой.

По её словам, особый цинизм действиям киевских властей придаёт то, что провокационные шаги последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Дипломат обратила внимание на то, что на этой встрече рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. По мнению Захаровой, принятая на заседании резолюция, где нет ни слова об истинном источнике угроз для АЭС, стала сигналом для Киева к продолжению обстрелов.

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«Тем самым западные спонсоры в очередной раз показали своё двуличие, дали карт-бланш режиму Зеленского на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС. Фактически они являются соучастниками совершаемых Киевом преступлений, которым нет оправдания», — подчеркнула дипломат.

Важность определения ответственной за обстрелы стороны подчеркнули и в Кремле. Как заявил 22 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, необходимо, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчёт в том, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ, создавая угрозу ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий. При этом, по его словам, по вопросу возможного создания зоны безопасности вокруг станции «каких-то существенных подвижек нет».

В свою очередь, в «Росэнергоатоме» отметили, что готовы к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Однако такое взаимодействие имеет смысл, если его итогом станет конкретный результат, уточнили в ведомстве.

«Общение с ними (экспертами МАГАТЭ. — RT) нормальное, никакого напряжения в человеческом плане не возникает. Оно регулярное — совещания с ними проходят по два раза в день. Но без результата всё это теряет всякий смысл... Есть разного рода имитации, есть пресс-конференции, есть заявления. Есть благие пожелания... А результата нет», — заявил в эфире «Соловьёв. LIVE» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре слева) и делегаты агентства на территории ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге 24 ноября подчеркнул, что Москва продолжает вести интенсивные консультации с международным агентством по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Движение на этом треке отметил и Рафаэль Гросси в интервью CNN. По его словам, МАГАТЭ ведёт переговоры и с Россией, и с Украиной, в результате которых уже удалось добиться некоторого прогресса. При этом он не стал уточнять, о чём именно идёт речь, как и то, кто всё же стоит за обстрелами Запорожской АЭС.

«Нам, находясь внутри электростанции, очень трудно определять, кто это делает. Кстати, наша главная задача — добиться того, чтобы это прекратилось, а не заниматься поиском виноватых», — сказал Гросси.

«Москве стоит быть настороже»

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, «нейтральная» позиция международных организаций относительно ответственной за обстрелы ЗАЭС стороны свидетельствует о глубоком кризисе внутри этих институтов.

«Нынешний украинско-российский конфликт, который, по сути, является прокси-войной Запада против РФ, окончательно продемонстрировал неготовность системы международных институтов формировать объективную картину мира и содействовать разрешению кризисных ситуаций. И ООН, и МАГАТЭ, и прочие подобные им организации переживают глубокий фундаментальный кризис, так как за последние годы они попали под прочное влияние определённой группы стран и представляют сегодня только их интересы», — пояснил Шаповалов в беседе с RT.

Здание насосной станции ЗАЭС, повреждённое в результате обстрела

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Он напомнил, что все основные руководящие посты в таких организациях, как правило, занимают представители коллективного Запада, что даёт им возможность формировать повестку в нужном им русле. По его словам, причиной нынешнего молчания европейских стран относительно провокаций Киева против ЗАЭС стала их несамостоятельность и полное подчинение США.

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«ЕС сегодня не способен вырабатывать и принимать решения ввиду отсутствия у него политической воли. В этой связи даже благополучие собственных граждан не может заставить пойти европейских политиков против указаний из Вашингтона и осудить действия режима Зеленского. Однако такой позицией они лишь поощряют киевские власти на дальнейшие провокации, которые однажды могут плохо закончиться», — добавил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Андрей Суздальцев.

«Такой расклад наглядно продемонстрировало недавнее заседание Совбеза ООН по Украине, созванное по требованию Киева. Западные спикеры ни словом не обмолвились об ответственности ВСУ за обстрелы ЗАЭС. Вместо этого насаждается мнение, что Россия сама атакует объект, находящийся под её же контролем. Такая позиция направлена на то, чтобы принудить Москву передать контроль над станцией Киеву, что крайне затруднит обеспечение её безопасности», — рассуждает аналитик.

Поэтому создание зоны безопасности, которую продвигают МАГАТЭ и Россия, не отвечает интересам ни украинского режима, ни его кураторов, полагает Суздальцев.

«Москве, выступающей за создание такой зоны, стоит быть настороже и заключать какие-либо соглашения с Киевом, не забывая об уже имеющемся опыте двусторонних соглашений с Украиной. Ведь все предыдущие договорённости, включая «Минск», выполнены не были», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, Владимир Шаповалов считает, что любая зона безопасности вокруг ЗАЭС должна обеспечиваться исключительно силами России с привлечением международных наблюдателей.

«О какой-либо безопасности можно говорить только в случае отвода от станции украинских сил. Чем меньше у них будет возможностей наносить удары по АЭС, в том числе американским и европейским оружием, тем эффективнее будет такая зона. Никакие гражданские инспекторы МАГАТЭ или какие-то международные миротворцы не смогут обеспечить необходимую степень защиты Запорожской атомной станции без участия России», — резюмировал эксперт.