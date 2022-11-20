Подавлены ответным огнём: МО РФ сообщило о более 20 артиллерийских ударах ВСУ по территории Запорожской АЭС
- РИА Новости
Киевский режим продолжает обстрелы Запорожской атомной электростанции, что создаёт угрозу техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, 19 ноября артиллерия ВСУ выпустила по объекту 11 крупнокалиберных снарядов, утром 20 ноября — 14 снарядов.
Восемь боеприпасов разорвалось между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попало между четвёртым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса №2, ещё два — по линии электропередачи, которая питает электростанцию.
«Стрельба велась из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и «Росатома», — подчеркнул Конашенков.
Как указывал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС, в спецкорпусе №2 ЗАЭС хранится свежее отработанное ядерное топливо.
В свою очередь, Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ, которое ему прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев.
«Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы. Необходимо понять, что настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой. Зеленский вместе со своей националистической шайкой и все, кто его поддерживает, — настоящие террористы и враги мирового сообщества, с которыми не может быть никаких разговоров», — написал глава Чечни.
Между тем на сайте Международного агентства по атомной энергии опубликовано заявление гендиректора Рафаэля Гросси, который призвал «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской АЭС.
«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнём», — говорится в сообщении.
Сводка о ходе СВО
Российским авиаударом уничтожен цех по сборке двигателей для украинской военной авиатехники. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
Также высокоточными ракетами ВКС ликвидировано две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
На Купянском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр и два пикапа. На Краснолиманском направлении артиллерийским огнём были сорваны попытки ВСУ атаковать силами трёх ротных тактических групп. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
При этом на Южно-Донецком направлении украинские вооружённые формирования предпринимали попытки контратак, которые были сорваны в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп. Были уничтожены до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления ВСУ в Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих. Также в Харьковской области нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области.
Помимо этого, средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».
Возведение фортификационных сооружений
Министерство обороны России продемонстрировало, как инженерные подразделения ЦВО возводят фортификационные сооружения в зоне спецоперации.
- Деятельность инженерных подразделений ЦВО
«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укреплёнными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении министерства.
Также указывается, что бетонные конструкции, которые устанавливаются на строго определённых интервалах и дистанциях, предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колёсной техники.