Подавлены ответным огнём: МО РФ сообщило о более 20 артиллерийских ударах ВСУ по территории Запорожской АЭС

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Запорожской АЭС более 20 артиллерийских снарядов, часть из которых попала в спецкорпус №2 ЗАЭС, где хранится свежее отработанное ядерное топливо. Как сообщили в Минобороны РФ, последствия повреждений ядерного объекта будут уточнены после обследования экспертами МАГАТЭ и «Росатома». При этом Рамзан Кадыров опубликовал кадры обстрела ЗАЭС, подчеркнув, что ядерная угроза исходит от киевского режима. В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемым нанесение ударов по атомной электростанции.

Киевский режим продолжает обстрелы Запорожской атомной электростанции, что создаёт угрозу техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, 19 ноября артиллерия ВСУ выпустила по объекту 11 крупнокалиберных снарядов, утром 20 ноября — 14 снарядов.

Восемь боеприпасов разорвалось между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попало между четвёртым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса №2, ещё два — по линии электропередачи, которая питает электростанцию.

«Стрельба велась из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и «Росатома», — подчеркнул Конашенков.

Как указывал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС, в спецкорпусе №2 ЗАЭС хранится свежее отработанное ядерное топливо.

В свою очередь, Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ, которое ему прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской Республике Анзор Бисаев.

«Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы. Необходимо понять, что настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой. Зеленский вместе со своей националистической шайкой и все, кто его поддерживает, — настоящие террористы и враги мирового сообщества, с которыми не может быть никаких разговоров», — написал глава Чечни.

Между тем на сайте Международного агентства по атомной энергии опубликовано заявление гендиректора Рафаэля Гросси, который призвал «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской АЭС.

«Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнём», — говорится в сообщении.

Сводка о ходе СВО

Российским авиаударом уничтожен цех по сборке двигателей для украинской военной авиатехники. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Также по теме «Действует в интересах одной из сторон»: почему МАГАТЭ призвало РФ вывести военнослужащих с ЗАЭС Резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Запорожской АЭС не отображает реальность. Об этом...

Также высокоточными ракетами ВКС ликвидировано две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

На Купянском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр и два пикапа. На Краснолиманском направлении артиллерийским огнём были сорваны попытки ВСУ атаковать силами трёх ротных тактических групп. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

При этом на Южно-Донецком направлении украинские вооружённые формирования предпринимали попытки контратак, которые были сорваны в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп. Были уничтожены до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления ВСУ в Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих. Также в Харьковской области нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области.

Помимо этого, средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

Возведение фортификационных сооружений

Министерство обороны России продемонстрировало, как инженерные подразделения ЦВО возводят фортификационные сооружения в зоне спецоперации.

Деятельность инженерных подразделений ЦВО

«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укреплёнными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Также указывается, что бетонные конструкции, которые устанавливаются на строго определённых интервалах и дистанциях, предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колёсной техники.