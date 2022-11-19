«Действует в интересах одной из сторон»: почему МАГАТЭ призвало РФ вывести военнослужащих с ЗАЭС

Резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Запорожской АЭС не отображает реальность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В свою очередь, в постпредстве РФ при международных организациях в Вене отметили, что резолюция выходит за рамки мандата агентства и ведёт к политизации его деятельности. Ранее МАГАТЭ выпустило документ, в котором призывает Москву вывести военнослужащих с ЗАЭС. В разговоре с RT аналитики подчеркнули, что вопросы территориальной принадлежности не относятся к компетенциям МАГАТЭ, и выразили опасение, что политизация деятельности агентства может подорвать его авторитет.

Позиция Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не отображает реальность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал новую резолюцию агентства, в которой содержится призыв к РФ вывести свои силы с ЗАЭС.

«Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность. Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», — сказал дипломат, уточнив, что речь идёт о продолжающихся обстрелах Энергодара и попытках захвата ЗАЭС подразделениями ВСУ.

«Всё это (атаки на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ. — RT) воспринимается группой стран, которые стимулируют антироссийские настроения на этой площадке... как нечто само собой разумеющееся. Мы осуждаем эту линию и считаем, что она не имеет ничего общего с задачей обеспечения ядерной безопасности, в том числе физической безопасности этого объекта — крупнейшей в Европе АЭС», — добавил Рябков.

Сергей Рябков

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

В свою очередь, в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что резолюция МАГАТЭ выходит за рамки мандата этого агентства.

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«На заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября с.г. была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, ФЯБ и гарантий на Украине», — говорится в Telegram-канале постпредства.

По мнению дипломатов, подобная резолюция является «ещё одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».

При этом в постпредстве отметили, что страны, в которых проживает большая часть населения планеты, голосовали против этой резолюции или воздержались. В частности, против проголосовали Россия и Китай, а Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР воздержались.

Аналогичное мнение о резолюции высказал и член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это политически мотивированное, ангажированное, непрофессиональное заявление», — сказал он.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на принятый МАГАТЭ документ, Россия продолжит общение с агентством.

«Избегает осуждения действий Украины»

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Запорожской АЭС. Её поддержали 24 из 35 стран.

«(Совет управляющих МАГАТЭ. — RT) призывает Российскую Федерацию немедленно вывести свой военный и иной личный состав с Запорожской атомной электростанции, с тем чтобы компетентные украинские власти восстановили полный контроль над станцией для обеспечения её безопасной и надёжной работы и с тем чтобы Агентство безопасно и в полной мере осуществляло свою деятельность по проверке соблюдения гарантий», — говорится в документе.

Согласно резолюции, Совет управляющих «осуждает и не признаёт попытки Российской Федерации принять Запорожскую атомную электростанцию Украины в свою собственность» и «призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить безосновательные заявления о собственности на станцию».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В документе также выражена «серьёзная обеспокоенность» в связи с якобы имеющим место «неприемлемым давлением на украинский персонал Запорожской атомной электростанции», а также неоднократными перебоями во внешнем электроснабжении после обстрелов окружающей территории. При этом в резолюции не говорится о том, кто именно обстреливает ЗАЭС.

Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года в ходе проведения СВО.

Между тем безопасному функционированию Запорожской АЭС мешают провокации, регулярно организуемые киевскими властями.

ВСУ регулярно обстреливают ЗАЭС и прилегающие территории. Так, в августе в результате артиллерийского удара была пробита крыша спецкорпуса № 1 ЗАЭС. Снаряд был выпущен из американской гаубицы М777, расположенной в подконтрольном Киеву Никополе.

В начале сентября для мониторинга ситуации на ЗАЭС на станцию прибыла миссия МАГАТЭ. После завершения визита несколько сотрудников миссии продолжили работу на атомной электростанции в качестве наблюдателей. Однако и после этого украинские обстрелы не прекратились.

Как пояснил президент России Владимир Путин 7 сентября, сотрудники МАГАТЭ не могут прямо сказать, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона, несмотря на то что это «очевидная вещь», поскольку они находятся под давлением тех стран, где работают, в том числе США и европейских государств.

Кроме того, ВСУ неоднократно осуществляли попытки силового захвата ЗАЭС. Одна из подобных атак была проведена ВСУ 19 октября. Тогда российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся на 37 лодках и катерах захватить станцию. Потери противника составили 90 человек и 14 лодок.

Россия неоднократно указывала на опасность обстрелов атомной станции со стороны Украины. Однако, как напоминают эксперты, в резолюциях МАГАТЭ провокации со стороны Киева игнорируются.

В беседе с RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин назвал такое поведение агентства лицемерным.

«МАГАТЭ избегает осуждения действий Украины. Не призывает их прекратить атаки, но обращается с призывами к РФ вывести войска. Это лицемерие, конечно, которое дискредитирует международное агентство по атомной энергии», — заявил эксперт.

«Возможны провокации»

По словам аналитиков, МАГАТЭ, призывая РФ вывести свои военные силы и персонал с ЗАЭС, выходит за рамки своих полномочий.

«МАГАТЭ нужно ознакомиться с учредительными документами, где прописаны полномочия организации. Если агентство занимается какими-то другими вещами, то это значит, что оно расходует средства, которые ему выделяют участники, не по назначению. Вопросы территориальной принадлежности и ведения боевых действий к компетенциям МАГАТЭ явно не относятся», — подчеркнул в беседе с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (третий справа) и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Аналогичного мнения придерживается и Николай Костикин.

«Миссия МАГАТЭ — это контроль за тем, чтобы атомная энергия использовалась в мирных целях. Политические решения находятся вне компетенции агентства. Кроме того, надо понимать, что если Россия выведет свои войска с территории Запорожской АЭС, то непонятно, чем это может обернуться, что может предпринять Киев. Вероятность провокаций очень высока», — заявил эксперт.

Николай Костикин полагает, что решение членов Совета управляющих может быть обусловлено давлением со стороны западных государств. При этом он считает, что МАГАТЭ сейчас следует сосредоточиться на обеспечении безопасности станции и прекращении её обстрелов со стороны ВСУ.

В свою очередь, Вячеслав Кулагин считает, что политизация деятельности МАГАТЭ вредит репутации данной организации. По мнению эксперта, это может помешать деятельности агентства в качестве независимого органа ООН.

«МАГАТЭ должно заниматься своим конкретным делом — практическими вопросами атомной энергетики. Если же агентство ангажировано и политизировано, и действует в интересах одной из сторон, то ни о какой независимой оценке с их стороны речи идти уже не может», — заключил аналитик.