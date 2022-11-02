«Воюют за интересы Запада»: как развивается ситуация вокруг провокаций Киева против Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили о взрыве, который на днях привёл к отключению линии электропитания четвёртого блока Запорожской АЭС. По данным агентства, мина разорвалась за периметром станции. При этом в МАГАТЭ предпочли не уточнять, кому принадлежал боеприпас. Вместо этого было указано, что инцидент «подчеркнул нестабильность ситуации в плане ядерной безопасности» в условиях боевых действий. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим продолжает провокации в отношении ЗАЭС, несмотря на присутствие на объекте представителей МАГАТЭ. В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что Киев создаёт угрозу техногенной катастрофы в том числе и для Европы. Эксперты считают, что подобными провокациями украинские власти пытаются подогреть интерес западных союзников к конфликту и вытеснить РФ с территории АЭС.

Четвёртый реактор Запорожской АЭС был на днях отключён от основного источника питания в результате взрыва мины, сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Там пояснили, что взрыв произошёл вечером 30 октября за ограждением по периметру ЗАЭС, в результате чего была оборвана внешняя линия электропередачи с напряжением 750 кВ.

В МАГАТЭ заверили, что отрезанный от основной линии питания энергоблок получает электричество для охлаждения и необходимого функционирования по резервной линии. Однако там не стали уточнять, кто совершил обстрел.

«Этот новый инцидент подчеркнул нестабильность ситуации на данном объекте в плане ядерной безопасности... на фоне текущего военного конфликта», — заявили в организации.

В пресс-службе международного агентства добавили, что персоналу станции приходится работать в очень сложных условиях, чтобы предотвратить повторные перебои в подаче энергии, подобные тем, которые наблюдались в начале октября. Однако ситуация с электроснабжением объекта «по-прежнему крайне нестабильна», констатировали в МАГАТЭ.

Риск катастрофы

В России неоднократно заявляли, что безопасному функционированию Запорожской АЭС мешают провокации, организуемые киевскими властями. В частности, Минобороны РФ сообщило 30 октября, что украинские военные продолжают обстреливать этот район из артиллерии.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции», — заявили в министерстве.

Об угрозе техногенной катастрофы в результате действий ВСУ, которая может затронуть в том числе и Европу, предупреждают и в МИД.

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«Киевский режим… осуществляет атаки против её (ЗАЭС. — RT) критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан… Призываем режим Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьёзным последствиям», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой от 31 октября.

Как сообщил в ходе брифинга 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в случае ЧП на ЗАЭС радиоактивный выброс может накрыть практически всю Европу.

«Проведённый нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтверждённый профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — уточнил он.

По данным МАГАТЭ, в настоящий момент из шести реакторов ЗАЭС четыре находятся в состоянии «холодного останова», один находится в «горячем останове» для обеспечения работы станции, ещё один сейчас разогревается с той же целью. В целом станция сегодня не генерирует электроэнергию. Как пояснял в начале октября глава администрации Энергодара Александр Волга, реакторы были остановлены на время восстановления инфраструктуры станции после массированных обстрелов со стороны украинских войск.

Украинские военные ведут огонь из артиллерии

AP

© LIBKOS

Перекладывание ответственности

Тем временем в Киеве всячески пытаются снять с себя ответственность за происходящее вокруг ЗАЭС. Там утверждают, что обстрелы станции якобы ведёт Россия и она же представляет главную угрозу безопасности объекта. Помимо этого, украинское руководство внушает западным союзникам, что дальнейшее нахождение АЭС под контролем российских сил может вынудить Украину прекратить поставки электроэнергии в Европу.

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В частности, на это указал президент страны Владимир Зеленский, выступая 6 октября в онлайн-формате перед австралийским неправительственным аналитическим центром «Институт Лоуи».

«Мы можем давать… в зимний отопительный период Европе много дешёвой электроэнергии, и они на это рассчитывают. Мы сейчас её уже даём, и Европа очень счастлива. Но все точно понимают, и у России есть расчёты… что мы в какой-то момент выключим поставки электроэнергии в Европу. Мы просто не сможем этого делать, поскольку нам будет не хватать на отопление наших домов. И это время приближается», — заявил он.

Политик подчеркнул, что непоступление электроэнергии с Запорожской АЭС может обернуться кризисом не только для Украины, но и для всей Европы.

Со схожим заявлением Зеленский выступил и в обращении к Европейскому совету 20 октября. По его словам, только после удаления российских военных с ЗАЭС Украина сможет вернуться к экспорту электричества своим европейским соседям.

Между тем президент России Владимир Путин отреагировал на постоянные обвинения Украины в адрес РФ по ситуации с Запорожской АЭС.

«Постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию», — заявил Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

РИА Новости

© Павел Быркин

Российский лидер также отметил абсурдность ситуации с обвинениями в адрес РФ в условиях, когда Москва согласилась на нахождение на станции представителей МАГАТЭ.

«Они живут прямо на территории атомной электростанции. Они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, — никто. А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию», — подчеркнул Путин.

На этом фоне он предположил, что на Западе «стремятся к какому-то ядерному инциденту» на Украине, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток борьбы с ней.

«Другого смысла я просто не вижу», — заявил президент.

В интересах Запада

Эксперты считают, что продолжающиеся провокации Киева против ЗАЭС являются попыткой удерживать ослабевающий интерес западных союзников к конфликту. При этом отсутствие осуждения действий украинских властей со стороны Запада говорит о его нежелании признавать очевидное — поддержку режима, перешедшего к террористическим методам достижения своих целей, уверены аналитики.

«МАГАТЭ, несмотря на всю заявленную открытость к сотрудничеству и с Украиной, и с Россией, всё же остаётся организацией, находящейся под влиянием таких игроков, как США, Великобритания и иже с ними. Именно поэтому там не раскрывают принадлежность мины, нарушившей работу линии электропитания энергоблока. Потому что она очевидна. Но раскрытие этой информации противоречит интересам Запада, поэтому её замалчивают», — пояснил в беседе с RT политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

С его мнением согласен эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По словам аналитика, прямое указание на виновную в инциденте сторону политически невыгодно тем, кто контролирует работу МАГАТЭ.

«Киев ведёт противостояние с РФ от имени Запада и воюет за его интересы. Соответственно, было бы странно выдвигать обвинения в отношении своего же оружия, коим является Украина. Западу невыгодно в чём-либо обвинять Киев», — отметил он в разговоре с RT.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене

Legion-Media

© Daniel Kalker

Между тем Юрий Кот считает, что киевские власти, санкционируя дальнейшие обстрелы ЗАЭС, не полностью самостоятельны в своих действиях.

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«Тут работают представители западных спецслужб, контролируя и консультируя представителей Киева. На Западе, судя по всему, решили соорудить катастрофу, виновной в которой будет назначена Россия. При этом последствия не интересуют заокеанских кураторов, так как там считают, что они на них не отразятся. Главное, чтобы был повод в очередной раз заклеймить РФ», — сказал политолог.

В свою очередь, в Киеве очень надеются на то, что Европа перед лицом угрозы ядерного инцидента сможет найти какие-нибудь инструменты воздействия на РФ, чтобы та отступила от ЗАЭС, которую украинские власти рассматривают в качестве источника дохода, уверен Олег Неменский.

«Электроэнергия с этой станции имеет принципиальное значение для Украины и её экономики. Обстреливая объект, Киев надеется ещё и на то, что Россия сочтёт дальнейшую охрану станции слишком рискованной и невыгодной и отступит от неё. Что можно будет преподнести как крупную стратегическую победу. К тому же владение ЗАЭС позволит Киеву экспортировать электроэнергию в Европу, что в условиях приближающейся зимы является хорошей статьёй дохода», — резюмировал аналитик.