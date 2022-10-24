Минобороны России: выброс радиоактивных веществ на ЗАЭС может накрыть всю Европу
«Проведённый нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтверждённый профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — сказал он.
19 октября российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.
23 октября в Минобороны России сообщили, что украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.