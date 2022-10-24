Минобороны России: выброс радиоактивных веществ на ЗАЭС может накрыть всю Европу

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС может накрыть всю Европу.

«Проведённый нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтверждённый профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — сказал он.

19 октября российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.

23 октября в Минобороны России сообщили, что украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.