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Минобороны России: выброс радиоактивных веществ на ЗАЭС может накрыть всю Европу

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС может накрыть всю Европу.

«Проведённый нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтверждённый профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — сказал он.

19 октября российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.

23 октября в Минобороны России сообщили, что украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

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