МО: ВСУ выпустили более 30 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства ВСУ были подавлены.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.