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МО: ВСУ выпустили более 30 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории

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Украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.
МО: ВСУ выпустили более 30 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства ВСУ были подавлены.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.

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