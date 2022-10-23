МО: ВСУ выпустили более 30 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории

Украинские военные за сутки выпустили более 30 артснарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

РИА Новости