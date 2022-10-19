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Минобороны России: российские ВС уничтожили пытавшийся захватить ЗАЭС украинский десант

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Российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.
Минобороны России: российские ВС уничтожили пытавшийся захватить ЗАЭС украинский десант
  • РИА Новости

«Сегодня около 04:00 противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что украинские военные задействовали 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов.

«Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнём были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», — добавили в министерстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ попытались высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС, бой шёл несколько часов, атака была отбита.

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