Минобороны России: российские ВС уничтожили пытавшийся захватить ЗАЭС украинский десант

Российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.

«Сегодня около 04:00 противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что украинские военные задействовали 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов.



«Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнём были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», — добавили в министерстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ попытались высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС, бой шёл несколько часов, атака была отбита.