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Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре

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ВСУ попытались высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС, бой шёл несколько часов, атака была отбита, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант в Энергодаре
  • РИА Новости

По его словам, это случилось минувшей ночью.

«С южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое гружёное судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС», — сообщил Рогов.

Он отметил, что бой шёл не менее 3—3,5 часа, попытка высадки десанта была отбита.

Рогов добавил, что в операции ВСУ принимали участие не менее 30 катеров.

Также ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара. Обстрел начался в ночь на 19 октября.

Город оказался обесточен из-за ракетного удара по подстанции «Луч».

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