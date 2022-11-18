Российское постпредство: Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС

Российское постпредство при международных организациях в Вене прокомментировало резолюцию совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС, назвав её непрофессионально составленной и выходящей за рамки мандата агентства.

«На заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине», — говорится в сообщении дипмиссии.

Уточняется, что против резолюции выступили Россия и Китай.

Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР от голосования воздержались.

Представители Бурунди и Ливии не приняли участие в голосовании.

Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.