Журналист Наполитано: Зеленский станет говорить с Россией после остановки поставок из США
- РИА Новости
По мнению журналиста, если кто-то со стороны России и Украины «тайно проводит встречу в отеле в Женеве», то там «есть кто-то и из Госдепартамента».
«Это не может закончиться переговорами, пока президент Зеленский не придёт к здравому смыслу. Придёт к здравому смыслу, когда президент Байден позвонит и скажет: «Все». Скажет: «Республиканцы взяли контроль над палатой представителей конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться», — цитирует Наполитано ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.