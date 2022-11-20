Журналист Наполитано: Зеленский станет говорить с Россией после остановки поставок из США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на переговоры с Россией, когда в США начнутся сложности с оказанием Киеву военной помощи, считает ведущий подкаста Judging Freedom, журналист Эндрю Наполитано.

По мнению журналиста, если кто-то со стороны России и Украины «тайно проводит встречу в отеле в Женеве», то там «есть кто-то и из Госдепартамента».

«Это не может закончиться переговорами, пока президент Зеленский не придёт к здравому смыслу. Придёт к здравому смыслу, когда президент Байден позвонит и скажет: «Все». Скажет: «Республиканцы взяли контроль над палатой представителей конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться», — цитирует Наполитано ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.