Украинский президент Владимир Зеленский склоняет американских покровителей к тому, чтобы предпринимать шаги, которые не соответствуют интересам Соединённых Штатов, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Отмечая «деликатные отношения» между Вашингтоном и Киевом, журналист пишет, что у Зеленского есть способность «заставить своего покровителя — сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединённых Штатов».

Как ранее писала обозреватель Карли Олсон в статье для газеты The New York Times, разногласия в оценке инцидента с падением ракеты на территории Польши стали причиной разлада между президентом Украины и его западными партнёрами.