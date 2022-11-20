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WP: Зеленский заставляет Вашингтон идти на решения, противоречащие интересам США

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Украинский президент Владимир Зеленский склоняет американских покровителей к тому, чтобы предпринимать шаги, которые не соответствуют интересам Соединённых Штатов, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
WP: Зеленский заставляет Вашингтон идти на решения, противоречащие интересам США
  • Gettyimages.ru

Отмечая «деликатные отношения» между Вашингтоном и Киевом, журналист пишет, что у Зеленского есть способность «заставить своего покровителя — сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединённых Штатов».

Как ранее писала обозреватель Карли Олсон в статье для газеты The New York Times, разногласия в оценке инцидента с падением ракеты на территории Польши стали причиной разлада между президентом Украины и его западными партнёрами.

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