Минобороны показало фортификационные сооружения в зоне СВО

Министерство обороны России рассказало, как инженерные подразделения ЦВО возводят фортификационные сооружения в зоне специальной военной операции.

«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укреплёнными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Бетонные конструкции, которые устанавливают на строго определённых интервалах и дистанциях, предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники.

Ведомство опубликовало видео с работой по возведению фортификационных сооружений.