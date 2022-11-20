Минобороны показало фортификационные сооружения в зоне СВО
- РИА Новости
«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укреплёнными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении министерства.
Бетонные конструкции, которые устанавливают на строго определённых интервалах и дистанциях, предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники.
Ведомство опубликовало видео с работой по возведению фортификационных сооружений.