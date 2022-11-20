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Минобороны показало фортификационные сооружения в зоне СВО

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Министерство обороны России рассказало, как инженерные подразделения ЦВО возводят фортификационные сооружения в зоне специальной военной операции.
Минобороны показало фортификационные сооружения в зоне СВО
  • РИА Новости

«Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами, а также скрытыми укреплёнными огневыми позициями, способными выдержать артиллерийские удары, что позволит военнослужащим наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Бетонные конструкции, которые устанавливают на строго определённых интервалах и дистанциях, предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники.

Ведомство опубликовало видео с работой по возведению фортификационных сооружений.

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