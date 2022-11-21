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МИД России: ситуация на ЗАЭС после обстрелов ВСУ балансировала на критической черте

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на Запорожской АЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте.
МИД России: ситуация на ЗАЭС после обстрелов ВСУ балансировала на критической черте
  • globallookpress.com

Её слова приводятся на сайте российского ведомства.

Как она напомнила, 19 ноября по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155-го калибра.

«Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа», — отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.

20 ноября Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

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