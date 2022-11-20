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ВСУ нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС

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Украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты. Об этом сообщил РИА Новости советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
ВСУ нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Он заявил, что ВСУ нанесли массированный удар непосредственно по территории станции.

«Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — сказал Карчаа.

По его данным, никто из персонала станции не пострадал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск.

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