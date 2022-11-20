ВСУ нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС
- РИА Новости
Он заявил, что ВСУ нанесли массированный удар непосредственно по территории станции.
«Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак», — сказал Карчаа.
По его данным, никто из персонала станции не пострадал.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск.