Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск, отправленное командиром ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по региону Анзором Бисаевым.

Он отметил, что в последнее время к объекту приковано внимание всех возможных экспертов по ядерной энергетике, которые сходятся в том, что авария на АЭС приведёт к масштабным последствиям в первую очередь на Западе.

«Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы. Настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой», — написал Кадыров.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что боевики ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растёт с каждым днём на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.