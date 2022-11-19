ВСУ нанесли 12 ударов по ЗАЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что боевики ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идёт о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС. Ещё два попадания были в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и ещё три попадания — в район КПП-2.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растёт с каждым днём на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.