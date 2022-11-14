Глава МАГАТЭ Гросси заявил о росте обеспокоенности ситуацией с безопасностью на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растёт с каждым днём на фоне обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии.

«Она (обеспокоенность. — RT) растёт с каждым днём. Продолжающиеся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением... Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней», — передаёт его слова ТАСС.

Гросси пояснил, что в какой-то момент электричество возвращается, но через некоторое время «всё начинается снова», и происходят перебои.

9 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS поступило за последнее время в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС.