Узнать больше

Рогов: обстреливающие ЗАЭС боевики ВСУ получили сотни снарядов для М777 и HIMARS

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что порядка 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS поступило за последнее время в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС.

По его словам, единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть боевиков ВСУ как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции.

«Но здесь надо понимать, что буквально на днях пришло подтверждение, что им поступило порядка 500 управляемых снарядов для М777 и несколько сотен — для РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рогов заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить