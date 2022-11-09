Рогов: обстреливающие ЗАЭС боевики ВСУ получили сотни снарядов для М777 и HIMARS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что порядка 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для РСЗО HIMARS поступило за последнее время в подразделения ВСУ, которые ведут обстрелы Запорожской АЭС.

По его словам, единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть боевиков ВСУ как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции.

«Но здесь надо понимать, что буквально на днях пришло подтверждение, что им поступило порядка 500 управляемых снарядов для М777 и несколько сотен — для РСЗО HIMARS», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рогов заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье.