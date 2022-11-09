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Рогов заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье.
Рогов заявил о прибытии не менее 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ в Запорожье
  • AFP

По его словам, они прибыли для новых попыток захвата Запорожской АЭС.

«Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО — сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ, которые тренировались в районе Вольноандреевки. К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно (бойцов. — RT), и они сейчас всё время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в итоге получается, что минимум есть 700 человек «подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции».

Ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении в рядах ВСУ воюют польские наёмники и боевики «Кракена».

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