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Рогов: на Запорожском направлении в рядах ВСУ воюют польские наёмники и боевики «Кракена»

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На Запорожском направлении на стороне ВСУ воюют польские наёмники и боевики националистического формирования «Кракен», сообщил в эфире «России 24» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: на Запорожском направлении в рядах ВСУ воюют польские наёмники и боевики «Кракена»
  • AFP

По его словам, самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполя.

«Плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что тут сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение «Кракен» — это нацисты, которые сюда привезены с Харьковского направления», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, командование ВСУ выставило первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наёмников мобилизованных украинцев.

7 ноября Рогов рассказал, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.

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