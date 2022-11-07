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Рогов: обученных на Западе украинских боевиков перебросили на Запорожское направление

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.
Рогов: обученных на Западе украинских боевиков перебросили на Запорожское направление
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Порядка 13 тыс. человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на Запорожское направление», — цитирует его РИА Новости.

Рогов полагает, что таким образом киевский режим «пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе».

Ранее Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ.

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