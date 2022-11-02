Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что националисты из нацбатальона «Кракен» работают в качестве заградотряда. Они, по его словам, расстреливают украинских военных в случае отступления.

Рогов отметил, что в настоящий момент националисты находятся на линии боевого соприкосновения с союзными силами между населёнными пунктами Гуляйполе и Орехово в Запорожской области.

«Введены чисто как заградотряд. Было как минимум восемь расстрелов запорожских мобилизованных и теробороны, которые после боестолкновения побежали назад», — цитирует его ТАСС.

Ранее взятые в плен террористы нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.