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Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что националисты из нацбатальона «Кракен» работают в качестве заградотряда. Они, по его словам, расстреливают украинских военных в случае отступления.
Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ
  • AP

Рогов отметил, что в настоящий момент националисты находятся на линии боевого соприкосновения с союзными силами между населёнными пунктами Гуляйполе и Орехово в Запорожской области.

«Введены чисто как заградотряд. Было как минимум восемь расстрелов запорожских мобилизованных и теробороны, которые после боестолкновения побежали назад», — цитирует его ТАСС.

Ранее взятые в плен террористы нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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