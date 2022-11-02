Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ
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Рогов отметил, что в настоящий момент националисты находятся на линии боевого соприкосновения с союзными силами между населёнными пунктами Гуляйполе и Орехово в Запорожской области.
«Введены чисто как заградотряд. Было как минимум восемь расстрелов запорожских мобилизованных и теробороны, которые после боестолкновения побежали назад», — цитирует его ТАСС.
Ранее взятые в плен террористы нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.