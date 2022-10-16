Бойцы «Азова» рассказали об угрозах расстрела в адрес тех, кто хотел сдаться

Бойцы украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

«Азовсталь»... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зелёный (свет. — RT), так сказать, на расстрел. Был такой с позывным «Дэнсон», который хотел бросить оружие и сбежать...Ему пригрозили, что если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем», — заявил РИА Новости украинский сержант Михаил Швец.

По словам собеседника агентства, командиры предупреждали подчинённых о пулях.

Эту информацию подтвердил ещё один боец «Азова» старший сержант Виталий Катранич.

«Командир мне сказал: «Кто будет выходить - их расстреливать как дезертиров», — сказал он.

Ранее освобождённый из тюрьмы Мариуполя Николай Прищенко заявил, что заключённые негативно относятся к боевикам «Азова».

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.