Освобождённый из тюрьмы Мариуполя: заключённые негативно относятся к боевикам «Азова»

Освобождённый из тюрьмы Мариуполя Николай Прищенко рассказал об отношении заключённых к боевикам «Азова»*.

«Их (боевиков «Азова». — RT) отдельно держат даже на тюрьмах. Потому что, мне кажется, что если б даже в том же Мариуполе какого-то «азовца» закинули бы в камеру, то он просто оттуда не вышел бы», — цитирует Прищенко РИА Новости.

По его словам, заключённые резко негативно относятся к боевикам «Азова», поскольку те часто прикрывались мирными гражданами во время обстрелов.

Ранее РИА Новости сообщило, что власти ДНР освободили первых четверых осуждённых киевскими властями по обвинению в «сепаратизме».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.