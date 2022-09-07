Освобождённый из тюрьмы Мариуполя: заключённые негативно относятся к боевикам «Азова»
«Их (боевиков «Азова». — RT) отдельно держат даже на тюрьмах. Потому что, мне кажется, что если б даже в том же Мариуполе какого-то «азовца» закинули бы в камеру, то он просто оттуда не вышел бы», — цитирует Прищенко РИА Новости.
По его словам, заключённые резко негативно относятся к боевикам «Азова», поскольку те часто прикрывались мирными гражданами во время обстрелов.
Ранее РИА Новости сообщило, что власти ДНР освободили первых четверых осуждённых киевскими властями по обвинению в «сепаратизме».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.