Власти ДНР освободили первых четверых осуждённых киевскими властями по обвинению в «сепаратизме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики освободила четырёх граждан, ранее осуждённых киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в том, что освобождаемые не причастны к реальным преступлениям.

24 августа Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС будут судить в Донецкой Народной Республике по её законам.