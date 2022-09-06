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РИА Новости: власти ДНР освободили первых четырёх осуждённых Киевом за «сепаратизм»

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Власти ДНР освободили первых четверых осуждённых киевскими властями по обвинению в «сепаратизме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Прокуратура Донецкой Народной Республики освободила четырёх граждан, ранее осуждённых киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в том, что освобождаемые не причастны к реальным преступлениям.

24 августа Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС будут судить в Донецкой Народной Республике по её законам.

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