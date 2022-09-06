РИА Новости: власти ДНР освободили первых четырёх осуждённых Киевом за «сепаратизм»
«Прокуратура Донецкой Народной Республики освободила четырёх граждан, ранее осуждённых киевским режимом за «сепаратизм», они находились в мариупольской тюрьме», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что рассмотрение дел заняло несколько месяцев, поскольку нужно было удостовериться в том, что освобождаемые не причастны к реальным преступлениям.
24 августа Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.
Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС будут судить в Донецкой Народной Республике по её законам.