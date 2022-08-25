Сотрудничавших с СБУ работников Запорожской АЭС будут судить в ДНР

Сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС будут судить в Донецкой Народной Республике по её законам, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Таких людей мы отправляем в ДНР, и их судят по законам, которые сегодня существуют в Донецкой Народной Республике», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По словам Балицкого, задержанные работники станции сразу дали показания. Один из сотрудников был связан с СБУ.

Балицкий подчеркнул, что деятельность связанного с СБУ работника была направлена на дестабилизацию работы станции.

24 августа Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.