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Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ сотрудников Запорожской АЭС

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Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.
Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ сотрудников Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции — при проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

В Росгвардии добавили, что в сложных условиях обстановки сотрудники ведомства продолжают выполнять задачи по надёжной охране и обороне АЭС.

15 августа сообщалось, что служащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.

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