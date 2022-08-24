Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ сотрудников Запорожской АЭС

Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции — при проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что также был задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

В Росгвардии добавили, что в сложных условиях обстановки сотрудники ведомства продолжают выполнять задачи по надёжной охране и обороне АЭС.

15 августа сообщалось, что служащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ.