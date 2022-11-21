В Кремле призвали МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ», — сказал Песков.

По его словам, Москва надеется на то, что МАГАТЭ и все страны мира используют «своё влияние с тем, чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.