В Кремле призвали МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС
- РИА Новости
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«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ», — сказал Песков.
По его словам, Москва надеется на то, что МАГАТЭ и все страны мира используют «своё влияние с тем, чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать».
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.
20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.
Повреждения получили стратегические объекты.