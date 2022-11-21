Узнать больше

В Кремле призвали МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
В Кремле призвали МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ», — сказал Песков.

По его словам, Москва надеется на то, что МАГАТЭ и все страны мира используют «своё влияние с тем, чтобы украинские вооружённые силы прекратили это делать».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить