Глава МАГАТЭ заявил о намерении вновь посетить Россию и Украину
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«Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС», — цитирует его ТАСС.
При этом Гросси подчеркнул, что «сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции».
Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.