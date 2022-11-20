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Глава МАГАТЭ заявил о намерении вновь посетить Россию и Украину

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью BFMTV, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.
Глава МАГАТЭ заявил о намерении вновь посетить Россию и Украину
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС», — цитирует его ТАСС.

При этом Гросси подчеркнул, что «сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции».

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.

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