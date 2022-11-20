Глава МАГАТЭ заявил о намерении вновь посетить Россию и Украину

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью BFMTV, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

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«Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС», — цитирует его ТАСС. При этом Гросси подчеркнул, что «сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции». Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.