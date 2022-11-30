ООН: решение о трибунале по Украине относится к компетенции стран — членов организации
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«Любое решение о создании такого трибунала, как с участием ООН, так и без такового, принимается странами — членами ООН», — цитирует его ТАСС.
18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.